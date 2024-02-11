شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وهنأ مدير المديرية الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وذلك بحضور حنان موسى مدير عام الإدارة.

وتابع سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس، منبهًا على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني للشهادة الإعدادية) والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

وأكد على الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى وسد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة، وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وشدد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصًا على سلامة وصحة الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية، وكذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

وشدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.



مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس بالفصل الدراسي الثاني



مدير تعليم الجيزة يتفقد أول دراسة بالفصل الدراسي الثاني