بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم

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القاهرة - سامية سيد - • خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء يكرم الوزيرة ياسمين فؤاد ويمنحها درع الجامعة• د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة: دور المرأة المصرية من أكثر الأدوار تأثيرا فى المجتمع

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا احتفالا باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم والذى يواكب يوم 11 فبراير من كل عام، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى والقائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبرعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة إن الاحتفال يأتى فى اطار دور المرأة الذى يعد من أكثر الأدوار تأثيرا في المجتمع كونها أم وزوجة وابنة، مستعرضا دور المرأة في الحياة وسوق العمل وفي العمل التطوعي كما وجه رسالة شكر لكل امرأة قوية تؤثر ايجابيا في مجتمعها.

وأوضح د. المحبوب أن الدولة المصرية تهتم بالمرأة ووتمكينها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى مدي حرص الجامعة على تقديم التوعية للطلاب والمواطنين بتقدير المرأة المصرية، وتعزيز دورها في بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن المرأة تسير جنبا إلى جنب لرفع لواء المجتمع إضافة إلى دورها في تربية الأبناء وتطوير النشأ لمواجهة التحديات وتقديم الدعم للعائلة التي تكونها فهي مصدر إلهام لدى الأطفال.

وحرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تكريم الوزيرة ياسمين فؤاد، والتى أكدت على مدى سعادتها بتواجدها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاحتفال باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم، مؤكدة أن هذا اليوم يأتى تكريما وتمجيدا لنجاحات وإبداعات المرأة في جميع المحاور والمسارات ولتعزيز دور المرأة في المجتمع، كما تم تكريم د. نسرين البغدادى ممثلة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ود. منى حسن ممثلة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشارك فى الاحتفال د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمي سابقا، ود. نسرين البغدادى ممثلة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ود. منى حسن ممثلة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ود. نعيمة القصير ممثلة who بمصر سابقا، ود. هالة صلاح عميدة كلية الطب جامعة القاهرة سابقا، والدكتور احمد فؤاد وكيل كلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.