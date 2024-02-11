القدر أنقذ زايد من كارثة.. ماذا حدث داخل محطة المياه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات اندلاع حريق داخل محطة مياه بوصلة دهشور اليوم الأحد.

ماس كهربائي بلوحة عنبر بداخله خطين لأنابيب غاز الكلور على مساحة 500 متر تسبب في الحريق. 60 أسطوانة كلور تستخدم في تنقية المياه داخل العنبر لكن الحريق امتد إلى مبخري كلور مسؤولين عن تحويل الكلور من غاز إلى سائل لضخه ضمن عملية تنقية المياه.

الحريق لم يمتد إلى باقى العنبر، حالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الوضع أو وقوع كارثة. 7 حالات اختناق -بينهم 3 شرطيين- تلقوا الإسعافات الأولية بمكان الحادث مع نقل بعضهم إلى مستشفى الشيخ زايد لحين تماثلهم للشفاء.

الحريق لم يؤثر على ضخ المياه بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.