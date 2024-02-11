تأديب بطعم التعذيب.. نهاية مأساوية لطفل في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحفظت الشرطة على ربة منزل لاتهامها بقتل طفل بدعوى تأديبه بمنطقة دار السلام جنوب العاصمة.

مأمور قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة فحص الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفرقة الجنوب في حضور مفتش الصحة وممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص أن عمة "محمد.غ." عمره 13 سنة، اعتدت عليه بالضرب لتأديبه فسقط جثة هامدة، وأمكن ضبطها لسماع أقوالها.