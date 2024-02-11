وزيرة الثقافة تلتقي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب لبحث سبل التعاون المُشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفدًا، من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة سُبل تكثيف التعاون، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية، وتهنئتها على النجاح الكبير للدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

رحبت الوزيرة في البداية بوفد التنسيقية، مشيدةً بالتعاون المثمر خلال الفترة الماضية بين الوزارة والتنسيقية، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأكدت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف التعاون بين الطرفين، للعمل على التنمية الثقافية، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وخاصة في محافظات الصعيد، وذلك من خلال العمل وفق خطط عمل مشتركة، تستهدف الشباب في الجامعات وقصور الثقافة، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

من جانبهم، هنأ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة الثقافة، بالنجاح اللافت للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والزخم الجماهيري الكبير، الذي يضعه كمعرض للكتاب ضمن الأكبر في العالم -من حيث الحضور الجماهيري-، وأشادوا بالتعاون الكبير مع الوزارة، والذي أتاح لهم إقامة العديد من الندوات ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، والذي مكن الكثير من جمهور ورواد المعرض، من التعرف أكثر على نشاط التنسيقية.

وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والتنسيقية، والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي، والحفاظ على الهوية، واكتشاف ورعاية المواهب، وخاصة في محافظات الصعيد.

وفي نهاية اللقاء، أهدت النائبة سها سعيد، نيابة عن التنسيقية، للدكتورة نيفين الكيلاني، "قلادة شعار التنسيقية".

حضر اللقاء، النائبة سها سعيد، النائب عمرو درويش، النائب محمود القط، النائبة مارسيل سمير، النائب نادر مصطفى، النائب رامي جلال، النائبة مرثا محروس، النائب محمود بدر، ومحمد حامد.