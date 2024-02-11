برلماني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استنكر النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام قوات الاحتلال، شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته والضغط على اسرائيل لوقف الحرب فى القطاع.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات له اليوم، إلي أن مدينة رفح تأوى ما يقرب من ١،٤ مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع، مؤكدا رفضه لخطة التهجير القسري للفلسطينيين التي نوهت عنها حكومة الاحتلال وتسعى لتنفيذها، والتي ستكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد "السادات" أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء تاريخي وثابت، والعالم أجمع شاهد على ما قدمته مصر من دعم سواء من خلال المطالبة بحقوق الاشقاء المشروعة فى اقامة دولتهم المستقلة، او انفاذ المساعدات الإنسانية ورفضها عبور الأجانب عبر معبر رفح الا بعد دخول المساعدات، بالإضافة الي دور الوساطة التي تقوم بها دائما منذ بدء الحرب حتى اليوم بين كل الاطراف ، حقنا لدماء مزيدا من المدنيين.

وشدد على أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ ٧ أكتوبر الماضي، وساعدات وتوسطت لدخول أكبر قدر من شاحنات المساعدات الي القطاع، الا ان العرقلة جاءت من الجانب الاسرائيلي الذي قصف المعبر أكثر من ثلاثة مرات لإعاقة انفاذ المساعدات الإنسانية.