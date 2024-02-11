خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي لم يشترط تعويم الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

كشف الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن وكالات الأنباء العالمية تتناول حديث مديرة صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي المصري، وتأكيدها على أن بعثة الصندوق تعد للإتفاق النهائي بشأن القرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي أقر حزمة مالية لمصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان في اجتماع يوم الخميس الماضي وتحدث عن مشروع كبير في مرحلة الإعداد له.

وشدد على أن مصر تتخذ إجراءات قوية لدفع الاقتصاد المصري للأمام، منوها أن مصر لا تحتمل التعويم في الظروف الاقتصادية الحالية، وصندوق النقد لا يجبر الحكومات على التعويم ولكن يتركها لها حسب مقوماتها وقرارها.

وأكد "بدرة"، أن بعض من يتحدث في الإعلام لا يعرف الفرق بين التعويم وتحريك سعر الصرف، موضحا أن صندوق النقد لم يشترط القيام بأي تعويم، حيث إن التعويم يتم وفقا لقوة الإحتياطي النقدي لكن التحريك يتم بطريقة مرنة.

وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن سعر صرف مرن في مصر، وأكدت أنهم منبهرين بجدية وتعامل مصر مع هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن ارتفاع الناتج المحلي في مصر إلى 14 تريليون جنيه، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج.

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