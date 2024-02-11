هل تدخل مصر في حرب مع إسرائيل؟.. اللواء سمير فرج يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لن تنجر إلى حرب أو أعمال قتالية وإن كانت هناك محاولات لجر مصر لها، إلا لو دخلت القوات الإسرائيلية إلى الحدود المصرية أو واجهت تهديد غير مباشر من خلال دخول عناصر حماس إلى سيناء.

قال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إسرئيل لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية بعد مرور 128 يوما على بدء العملية العسكرية.

وشدد الخبير العسكري أن قيام دولة الاحتلال بعملية عسكرية للضغط على الفلسطينيين نحو الحدود المصرية من شأنه أن يهدد أمننا القومي، ومن حق مصر في هذه الحالة تعليق اتفاقية السلام.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن تعليق اتفاقية السلام يعني أن سيناء كلها ملكنا وتعمل مصر فيها ما تشاء وهذه ضربة كبيرة لتل أبيب وتجعل نتنياهو يفكر مليون مرة، لأن مصر تحترم الاتفاقية على مدار نصف قرن وتعد هذه المرة الأولى التي لا تحترم فيها إسرائيل الاتفاقية.