"تويتة مليونية".. أحمد موسى يكشف عن صورة من 2008 وموقف مبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تناول منشورًا له، أمس السبت، على منصة إكس من قبل اللجان في تركيا، والتي تتعلق باجتياح حدودنا الشرقية من غزة في عام 2008، وحققت مليون مشاهدة.

وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء الاحد: "كتبت أمس تويتة على منصة إكس وكان مضمونها "في عام 2008 اجتاح حدودنا الشرقية من غزة 750 ألف فلسطيني وأول حاجة عملوها رفعوا علمهم على مكتب بريد الشيخ زويد ونشرت الصورة في الأهرام وقتها الرئيس مبارك منح مهلة 72 ساعة لاعادتهم لغزة وطلع الإخوان ومرتزقة في الإعلام يهاجموا البلد وطلبوا تركهم، ولم ترضخ الدولة وإعادتهم نفر نفر".

وتابع قائلا: "محمد بديع الخائن والإخوان طالبوا بنصب خيام لهم في سيناء"، معلقا: "الموضوع مش خيام دا تفريغ القضية من أصولها، وأمن مصر هو رقم 1، وندافع عن الدولة بأرواحنا، ومصر هي المتحملة القضية في فلسطين، والفلسطينيين عليهم التمسك بأرضهم".

وقال إن من يهاجم الجيش المصري يخدم أجندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما يتم اليوم هدفه ضرب الجيش المصري والشعب، وكل عنصر من جماعة الإخوان ضد القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وقضية فلسطين هي قضية كل المصريين".

وتسائل الإعلامي أحمد موسى: "ليه يتكتب وتتكلم عن مصر وسايب اللي بتعمله إسرائيل في غزة من 7 أكتوبر؟.. أحمد موسى يدافع عن بلده حينما يكتب، وأطالب الشعب المصري بتقصي الحقيقة والمعرفة والبحث، مؤكدًا أن الإخوان لاتعرف معنى الوطن أو الحدود، الشعب لا ينسى هدفها.