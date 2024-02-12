صدمة.. "شعبة الدخان" تتوقع سعرًا جديدًا للسجائر الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن شركة "فيليب موريس" رفعت أسعار منتجاتها بقيمة 11 جنيهاً، معتبراً هذه الزيادة مبالغ فيها.

وأوضح إمبابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة "المحور"، مساء الاحد، أن الزيادات السابقة لم تتجاوز 5-6 جنيهات، وأن توقيت الزيادة الحالي غير مناسب، وكان من الأفضل تطبيقها على مراحل.

وأكد رئيس شعبة الدخان، على أن خزينة الدولة ستستفيد من الزيادة، لكنه حذّر من قلب الهرم التوزيعي ورفع الأسعار أعلى من سعر السوق الموازية.

وطالب إمبابي شركة "فيليب موريس" بالمسؤولية عن التصنيع والتوزيع، معتبراً السجائر منتجاً شعبياً على الرغم من ارتفاع أسعاره.

وتوقع إبراهيم إمبابي؛ زيادة أسعار السجائر الشعبية بقيمة 4 جنيهات قريباً بسبب ارتفاع الدولار، لكنه أكد أن ذلك لن يؤثر على حركة البيع والشراء.

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر إلى وجود تهريب لأنواع غريبة من السجائر في الأسواق، وأن مصر تستهلك 85 مليار سيجارة سنويًا، منها 1-2 مليار سيجارة مهربة.