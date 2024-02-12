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"أخفوا كيلو ونص استروكس".. حبس متهمين بالإتجار في المخدرات بالمرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الاستروكس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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