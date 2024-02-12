نشرة التوك شو| تهديدات باجتياح رفح وارتفاع متوقع في أسعار السجائر الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل تدخل مصر في حرب مع إسرائيل؟.. اللواء سمير فرج يوضح

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لن تنجر إلى حرب أو أعمال قتالية وإن كانت هناك محاولات لجر مصر لها، إلا لو دخلت القوات الإسرائيلية إلى الحدود المصرية أو واجهت تهديد غير مباشر من خلال دخول عناصر حماس إلى سيناء.

قال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إسرئيل لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية بعد مرور 128 يوما على بدء العملية العسكرية.

وشدد الخبير العسكري أن قيام دولة الاحتلال بعملية عسكرية للضغط على الفلسطينيين نحو الحدود المصرية من شأنه أن يهدد أمننا القومي، ومن حق مصر في هذه الحالة تعليق اتفاقية السلام.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن تعليق اتفاقية السلام يعني أن سيناء كلها ملكنا وتعمل مصر فيها ما تشاء وهذه ضربة كبيرة لتل أبيب وتجعل نتنياهو يفكر مليون مرة، لأن مصر تحترم الاتفاقية على مدار نصف قرن وتعد هذه المرة الأولى التي لا تحترم فيها إسرائيل الاتفاقية.

لميس الحديدي: تخفيض الجنيه قادم لا محالة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، تؤكد أن الصندوق سيقدم دعمًا لمصر؛ من أجل إخراجها من الأزمة الحالية.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، مساء الأحد، أن تصريحات جورجيفا، تؤكد إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد خلال أسابيع قليلة، فضلًا عن أن الصندوق سيدفع ويدعم الشركاء؛ مجموعة الببك الدولي ودول الخليج لتقديم دعم عاجل لمصر".

وذكرت أن التصريحات تؤكد عدم تغيير أساس برنامج النقد الدولي، وإنما تغيير التنفيذ نتيجة الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري، منوهة بأن "القضيتين الأساسيتين للصندوق، هما: التضخم الذي يمس حياة الناس بالذات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسعر الصرف".

وأكملت: "كلام مديرة الصندوق يؤكد أن هناك تخفيضًا قادمًا، سواء تعويم كامل أو مدار، هناك تخفيض قادم لا محالة سواء كبير أو متوسط أو على مراحل، يتم تركه للبنك المركزي والدولة وفقًا للظروف المحيطة".

صدمة.. "شعبة الدخان" تتوقع سعرًا جديدًا للسجائر الشعبية

صرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن شركة "فيليب موريس" رفعت أسعار منتجاتها بقيمة 11 جنيهاً، معتبراً هذه الزيادة مبالغ فيها.

وأوضح إمبابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة "المحور"، مساء الاحد، أن الزيادات السابقة لم تتجاوز 5-6 جنيهات، وأن توقيت الزيادة الحالي غير مناسب، وكان من الأفضل تطبيقها على مراحل.

وأكد رئيس شعبة الدخان، على أن خزينة الدولة ستستفيد من الزيادة، لكنه حذّر من قلب الهرم التوزيعي ورفع الأسعار أعلى من سعر السوق الموازية.

وطالب إمبابي شركة "فيليب موريس" بالمسؤولية عن التصنيع والتوزيع، معتبراً السجائر منتجاً شعبياً على الرغم من ارتفاع أسعاره.

"تويتة مليونية".. أحمد موسى يكشف عن صورة من 2008 وموقف مبارك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تناول منشورًا له، أمس السبت، على منصة إكس من قبل اللجان في تركيا، والتي تتعلق باجتياح حدودنا الشرقية من غزة في عام 2008، وحققت مليون مشاهدة.

وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء الاحد: "كتبت أمس تويتة على منصة إكس وكان مضمونها "في عام 2008 اجتاح حدودنا الشرقية من غزة 750 ألف فلسطيني وأول حاجة عملوها رفعوا علمهم على مكتب بريد الشيخ زويد ونشرت الصورة في الأهرام وقتها الرئيس مبارك منح مهلة 72 ساعة لاعادتهم لغزة وطلع الإخوان ومرتزقة في الإعلام يهاجموا البلد وطلبوا تركهم، ولم ترضخ الدولة وإعادتهم نفر نفر".

وتابع قائلا: "محمد بديع الخائن والإخوان طالبوا بنصب خيام لهم في سيناء"، معلقا: "الموضوع مش خيام دا تفريغ القضية من أصولها، وأمن مصر هو رقم 1، وندافع عن الدولة بأرواحنا، ومصر هي المتحملة القضية في فلسطين، والفلسطينيين عليهم التمسك بأرضهم".

وقال إن من يهاجم الجيش المصري يخدم أجندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما يتم اليوم هدفه ضرب الجيش المصري والشعب، وكل عنصر من جماعة الإخوان ضد القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وقضية فلسطين هي قضية كل المصريين".

لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا

طالبت الاعلامية لميس الحديدي، باعتذار كل من هاجم اللاعب الدولي محمد صلاح عقب إصابته خلال مباراة منتخب مصر مع غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقالت لميس، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: صلاح لم يشارك في أي مباريات مع ناديه ليفربول حتى اليوم.

تابعت مقدمة "كلمة أخيرة": صلاح كان عنده مباريات مهمة مع ليفربول ولم يستطع أن يشارك فيها، وحتى الآن لا يزال يتلقى العلاج من إضصابته بشد في العضلة الخلفية .

وأكملت: اتحاد الكرة خرج يقول لنا أن الاصابة تتطلب أسبوعين فقط حتى يتعافى، وقد يمكنه اللحقاق بمباريات دور الثمانية، النهاردة نهائي كأس الأمم ولم يلعب محمد صلاح أي مباراة مع ناديه، مضيفة: أعتقد أن السبب الحقيقي وراء إثارة كل هذا اللغلط كان اتحاد الكرة نفسه.

وأوضحت لميس: ممكن يكون الطبيب كتب حاجة والاتحاد قرر تجميل الامور كعادته، هذا اللغط أظهر صلاح وكأنه مهتم بمصلحته الشخصية وسافر تاركا المنتخب، اتحاد الكرة لم يقل الحقيقة وترك صلاح فريسة لمهاجميه وحق عليهم الاعتذار لنجم منتخب مصر.

متحدث التموين: وفرنا كوبونات للسلع من 50 إلى 250 جنيها

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اجتمع بالموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية وتم الاتفاق على إطلاق إشارة البدء لمعارض "أهلا رمضان" اعتبارًا من 15 فبراير الجاري ولمدة شهر.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم التأكد من وفرة وإتاحة كافة السلع الأساسية والرمضانية، مشددًا على أنه سيكون هناك 3 معارض رئيسية في كل محافظة بجانب الشوادر الأخرى والتي تقام بالتعاون مع المحافظين.

وأشار إلى أن هذه السنة العاشرة التي تنظم فيها وزارة التموين معارض "أهلًا رمضان"، موضحًا أنه سيكون هناك كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفئات مختلفة بداية من 50 وحتى 250 جنيهًا وسيتم توفيرها لغير القادرين وصرف سلع غذائية أو غير غذائية، مفيدًا بأن معارض "أهلًا رمضان" ستوفر بها الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة وكل ما يتعلق من ياميش رمضان.

الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي تروي كواليس إنقاذها مصابًا فلسطينيًا وسط القنص الإسرائيلي

كشفت الدكتورة أميرة العسولي، الطبيبة الفلسطينية صاحبة فيديو إنقاذ مصاب وسط القنص الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، تفاصيل الواقعة.

قالت العسولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن المجمع الطبي بخان يونس محاصر من جهاته الأربع وصوت رصاص القناصة الإسرائيلية كان يدوي طوال الوقت، مضيفة: سمعت صوت صرخات مصاب في أحد الخيام المواجهة للمجمع وكان من الصعب الوصول لإنقاذه.

أضافت الطبيبة الفلسطينية: قررت أن أقدم المساعدة الطبية للمصاب ومحاولة إنقاذه رغم استمرار عمليات القنص.. القدر من وضعني في هذا الموقف وقررت أداء واجبي بدون النظر إلى العواقب، مؤكدة: كل الأطباء معرضون للقنص حال خروجهم من باب المجمع الطبي.

وأكملت: مهمتي إنقاذ المصابين وليس القتال ويجب أن يعلم العالم طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الأطقم الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أنه لو تكرر الموقف لن أتردد مطلقًا