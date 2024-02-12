شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فبراير.. تقديم ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتي 22 فبراير المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وانتهت الخميس الماضي، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.

وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتي 22 فبراير الجاري.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.