شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين كبير في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، "يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا، ونحن نتابعه".

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.

وأشارت الهيئة إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح وخان يونس في قطاع غزة، في اليوم الـ128 للعدوان المستمر.

ووصل 10 شهداء منذ الصباح إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبر عددًا كبيرًا من النازحين داخل مدارس الإيواء في محيط مجمع ناصر الطبي على إخلائها تجاه منطقة المواصي.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المنازل التي تزيد عن ثلاثة طوابق بين مخيم خان يونس الشمالي ومنطقة المشروع في خان يونس.