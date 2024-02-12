شكرا لقرائتكم خبر عن مجانا لبعض الركاب.. تعرف على تخفيضات السكة الحديد على تذاكر القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات كبيرة تصل إلى 100% لعدد كبير من الفئات، وتستفيد هذة الفئات من تخفيضات على قيمة السفر بالقطارات على خطوط الهيئة، وهى: 1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75% 2. العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش) 50% 3. ضباط الجيش والشرطة 50% 4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50% 5. مصابي وأسر شهداء الشرطة 50% 6. ذوى الاحتياجات الخاصة 50% 7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 % 8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50% 9. مصابي وأسر شهداء الثورة 50% 10. مرضي الأورام السرطانية 100% 11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100% 12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50% 13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% . 14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز