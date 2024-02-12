شكرا لقرائتكم خبر عن 63 شهيدا بينهم أطفال سقطوا فى مجزرة إسرائيلية بمدينة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث أعلن التلفزيون الفلسطيني ارتفاع حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح إلى 63 شهيدا، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة عشرات من بينهم أطفال.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة، وأضاف الجيش الإسرائيلى فى بيان اليوم الإثنين، إن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة "قد انتهت".

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدا فى رفح جنوبى قطاع غزة، وقالت إن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى الكويتى جراء القصف الإسرائيلى العنيف على رفح.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطينى إن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى بدأت بتنفيذ عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوقوع شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى مكثف وأحزمة نارية على رفح جنوب قطاع غزة"، وسماع دوى اشتباكات وقصف مدفعى وغارات مكثفة بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام بأن اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتى فى رفح.