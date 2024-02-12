شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم الكلاب وتقييدها.. 500 ألف جنيه غرامة مخالفة قانون حيازة الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.

كما نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام عدة مواد من هذا القانون ضمنها المادة المذكورة.