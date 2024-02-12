شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة والمنتشرة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة وعددها 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرة في مختلف أحياء ومدن المحافظة، خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين خاصة المتعلقة بتراخيص المحلات، ومنها: (الترخيص بفتح محل - تجديد رخصة تشغيل محل - تعديل ترخيص محل - نقل رخصة محل - إلغاء ترخيص محل - نقل رخصة إشغال طريق - تجديد أو إلغاء ترخيص إعلان - استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية).

ويمكن للمواطنين استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية من خلال المركز التكنولوجي بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت مؤخرًا إنشاء مركز خدمات نموذجي جديد "مركز خدمات مصر" بمنطقة حدائق الأهرام في حي الهرم؛ لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المركز يطبق منظومة الشباك الواحد، مما سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين إجراءات حصول المواطنين على مختلف الخدمات من مكان واحد في أقل وقت وأعلى جودة.

وأشارت المحافظة، إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، وأحوال مدنية، وجوازات سفر، وأدلة جنائية، وسجل تجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية)، وغيرها من الخدمات.