شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 2 من جنوده وإصابة 2 آخرين فى معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة فى معارك جنوبى قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 566.

وقال جيش الاحتلال فى بيان، إن العقيد عدى الدور، والعقيد احتياط ألون كلاينمان، ينتميان إلى وحدة مجلان.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر الإثنين عملية عسكرية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة المحاصر. كما شن هجوما جويا على مدينة رفح الفلسطينية، واستهدفت الطائرات المنازل والمساجد، مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 100 شخص وإصابات المئات، معظمهم أطفال ونساء.