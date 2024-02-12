شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 10 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والتوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تكثف جهودها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية، إلى جانب التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن المحافظة ستشهد هذا العام بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين إقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان"، أبرزها في العمرانية والمنيب وإمبابة والدقي والبدرشين وأبو النمرس وأطفيح ، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسى لأهلا رمضان سيكون في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأكد تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز المعارض استعدادًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد خلال جولته التفقدية الأخيرة للأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحية متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الإنضباط بالأسواق، مشيرًا إلى إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.