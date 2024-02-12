شكرا لقرائتكم خبر عن %94من القراء يؤيدون تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس مع بداية الترم الثانى؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس مع بداية الترم الثانى.

وأيد 94% من القراء تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس مع بداية الترم الثانى، بينما عارض 6% من القراء موضوع الاستطلاع.



