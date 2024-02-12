شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات الهجن الخمسة للطماطم السلكية ببرنامج إنتاج تقاوى الخضر والان مع تفاصيل الخبر
ونجح البرنامج مؤخرا فى إنتاج 5 من هجن الطماطم السلكية، والتى سنتعرف على مواصفاتها في التقرير التالى:
1- تتناسب مع المواصفات التصديرية للطماطم السلكية، والتي تتمثل فيما يتعلق بالنبات.
2- نبات ذات نمو خضرى قوى، وعقد جيد ومتحمل لظروف الحرارة المنخفضة.
3-تتميز بموسم جمع طويل بداية من منتصف شهر 12 حتى شهر يونيو .
4- لها القدرة على التجديد وذات إنتاجية عالية.
5- هجن T02 و T08 و T010 ثمار صلبة ومستديرة الشكل، وهجن T04و T05 ثمار صلبة بلحية، وكل الهجن ذات لون أحمر جذاب.
6- مقاومة للأمراض الفيروسية والنيماتودا، كذلك تصلح للزراعة فى الصوب والحقول المكشوفة.
7- الموعد المناسب للزراعة، هو 14 سبتمبر.
8- التربة المناسبة للزراعة أرض طينية، وأرض رملية.
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