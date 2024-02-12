شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات الهجن الخمسة للطماطم السلكية ببرنامج إنتاج تقاوى الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل توافر الخبرات الفنية والكوادر المؤهلة لدى مركز البحوث الزراعية تم إنشاء البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، حيث يتم متابعته وتقييم نتائجه بشكل مستمر ومخرجاته من الهجن والأصناف للتأكد من جودتها للتوسع فى إنتاجها وإتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

ونجح البرنامج مؤخرا فى إنتاج 5 من هجن الطماطم السلكية، والتى سنتعرف على مواصفاتها في التقرير التالى:

1- تتناسب مع المواصفات التصديرية للطماطم السلكية، والتي تتمثل فيما يتعلق بالنبات.

2- نبات ذات نمو خضرى قوى، وعقد جيد ومتحمل لظروف الحرارة المنخفضة.

3-تتميز بموسم جمع طويل بداية من منتصف شهر 12 حتى شهر يونيو .

4- لها القدرة على التجديد وذات إنتاجية عالية.

5- هجن T02 و T08 و T010 ثمار صلبة ومستديرة الشكل، وهجن T04و T05 ثمار صلبة بلحية، وكل الهجن ذات لون أحمر جذاب.

6- مقاومة للأمراض الفيروسية والنيماتودا، كذلك تصلح للزراعة فى الصوب والحقول المكشوفة.

7- الموعد المناسب للزراعة، هو 14 سبتمبر.

8- التربة المناسبة للزراعة أرض طينية، وأرض رملية.