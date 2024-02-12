شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 25 أبريل آخر موعد لإرسال استمارات التقدم لامتحان الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه ترسل استمارات التقدم لامتحان الدبلومات الفنية 2024 بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12 د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ويتم التسليم عن طريق مندوب وليس بالبريد.

وشددت الوزارة على أنه عند تحرير الاستمارة الإلكترونية يراعى الالتزام بمسميات الشعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات والبرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك وعدم ارسالها عن طريق البريد حيث أنه لن يتم التعامل مع

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات: أضغط هنا

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.