شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطلق أسبوع الحوكمة فى الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق أسبوع الحوكمة خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير 2024، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين بالديوان بكل المنشآت التابعة للوزارة فى جميع المحافظات.

يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتي جعلت حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع هدفا رئيسيا بها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التثقيفية والدعائية لتوعية العاملين في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمفهوم الحوكمة وآلياتها والتعرف على مبادئها وأبعادها وأهميتها ودراسة كيفية تطبيقها في القطاع الحكومي.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه سيتم تعريف العاملين في الوزارة برؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة والآثار الإيجابية على أداء المؤسسات الحكومية والمجتمع، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الحكومة في تفعيل التقسيمات التنظيمية الجديدة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديلا عن التقسيمات التنظيمية القديمة "التفتيش المالي والإداري والتفتيش الفني"، فضلًا عن أهمية تقييم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الحكومية والتنبؤ بها ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أنه في إطار الإستعداد لتنفيذ فعاليات اسبوع الحوكمة اطلقت الوزارة استبيانًا رقميًا حول المفاهيم الأساسية للحوكمة وأدواتها يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني للاستبيان أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الـ QR CODE، حيث تهدف الوزارة من خلال مشاركة العاملين به إلى قياس مدى وعيهم بمفاهيم الحوكمة وآلياتها والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المؤسسات، كما تهدف أيضا إلى استطلاع آراء العاملين عن الموضوعات والمفاهيم التي يتطلعون إلى التعرف عليها في الجلسات التعريفية المزمع تنظيمها خلال أسبوع الحوكمة.

وقال "عبدالغفار"، إن عدد المشاركين في الاستبيان الإلكتروني الخاص بالحوكمة الذي أطلقته الوزارة بين أعضائها خلال يومي 10 و 11 فبراير الجاري تخطى 20 الف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية".