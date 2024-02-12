شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمتابعة الإشراف اليومى داخل المدارس لتحقيق الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس، بمتابعة الإشراف اليومي داخل المدارس لتحقيق الانضباط الدراسى ومتابعة سلامة المباني وتنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مع ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديريات وإعلان نتائج التظلمات للطلاب فورا .

وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: أضغط هنا

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ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.