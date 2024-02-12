شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحرر 831 محضرا خلال حملات لضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف مديرية التموين والتجارة بالقاهرة الحملات التفتيشية المتتالية والموجعة ضد المخالفين من الذين يستغلون الظروف الحالية ويعبثون بقوت المواطن

في السياق، أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسوق وتكثيف الحملات الرقابية، تم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 831 محضر مخالفات، شملت مخالفات المخابز والأسواق، وتنوعت مخالفات المخابز والتي بلغت 479 محضرا ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وشملت أيضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد، وعدم وجود ميزان، وكذا توقف عن العمل بدون إذن، فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة، وعدم وجود ماكينة خبر.

كما شملت الحملات المكثفة لمديرية تموين القاهرة تحرير محاضر لمخالفات في مجال الأسواق بإجمالي 352 محضر تم تحريره، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، ۆبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر، وشملت أيضا مخالفات انتهاء صلاحية و مخالفات عدم وجود شهادة صحية.

وأكد ناصر ثابت مدير تموين القاهرة، أن المديرية مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، موجها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون أو التراخي في حق المواطن.

وأضاف أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، وأنه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن.