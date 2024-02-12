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صور.. ما هي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بمعهد الفلك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

افتتح الدكتور جاد القاضي، عميد معهد الفلك، محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالمعهد.

وفيما يلي رصد لكافة المعلومات عن المحطة:

- بها عدد 2 تلسكوب أحدهما قطره 120 سم.

- تم تركيب وتشغيل عدد 2 قبة قطر كلا منهما 8 أمتار.

- ومن الإمكانات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما سوف يستخدم لرصد الأجسام الفضائية الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام تقنية الليزر.

- استخدام تقنية الرصد البصري.

- المحطة مجهزه للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة.

- يصل مداها إلى 36 ألف كيلو متر، حيث توجد الأقمار الصناعية الثابتة.

- توفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والتي تساهم إلى حد كبير في عمل قاعدة بيانات مما يساهم في معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها.

٩- إعداد دراسات وتقيمات مخاطر اصطدام الأقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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