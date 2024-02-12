بتهم تبديد.. القبض على هارب من 74 سنة سجن في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عامل، مقيم بمحافظة البحيرة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 74 سنة وكفالات مالية، في عدد 56 حكمًا (جزئي - مستأنف) بتهم تبديد.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (مندوب مبيعات- مقيم بمحافظة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى عدد 313 حكما بتهم (تبديد، هروب من مراقبة).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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