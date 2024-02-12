شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الإثنين والثلاثاء نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد

ويشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة الليزم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.