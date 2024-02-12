شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الاحتلال قتل العشرات ودمر عدة منازل خلال عمليته فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم وكالة "الأونروا"، للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين ودمر منازل عديدة خلال عمليته الأخيرة في رفح الفلسطينية.

وأضاف: "إسرائيل تفكر في عملية استهداف شامل للوكالة وإلغاء وجودها بقطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألفا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.