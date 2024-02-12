شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 20 جامعة مصرية تشارك فى المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة لإطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا.. اتحضر للأخضر" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والتى تستهدف طلبة 20 جامعة من الجامعات المصرية بينهم 7 جامعات مستضيفة، وسيتم البدء بجامعات اسيوط و اسوان والاقصر وسوهاج وجنوب الوادى، والوادى الجديد، حيث ستكون جامعة اسيوط هى الجامعة المستضيفة.

وأكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه ستشمل المرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ مسابقة ماراثون دراجات تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا، بعض الأنشطة الرياضية والتوعوية، إضافة إلى توزيع حوالى 1000 دراجة هوائية، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، كما سيشارك فيها حوالى 50 طالب وطالبة لكل جامعة على مستوى القطاع.

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وأوضح المصدر، أنه سيتم تنفيذ مسابقة عمل فيديو توعوى وابحاث، فى عدة مجالات خاصة بالتنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار فى الطبيعة، إضافة لتنفيذ مسابقة مشروع فى مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة، تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى.

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‏واضاف المصدر أنه سيتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية، و ندوة تثقيفية توعوية عن التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية، وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية.

جدير بالذكر أن عام 2023 شهد التعاون بين وزارة البيئة، واحدى شركات الأدوية الخاصة، لإطلاق المرحلة الأولى من مسابقة " صحتنا من صحة بيئتنا"، وتم توزيع حزالى 1000 دراجة فى جميع محافظات الجمهورية.