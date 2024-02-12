شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تُكرم أعضاءها المشاركين بمؤلفات فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة سمر الدسوقي - مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، الأطباء البيطريين المشاركين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة 55 بمؤلفات لهم.

قال النقيب العام، إن التكريم جاء من حرص النقابة العامة على إثراء الحياة الثقافية بين الأطباء البيطريين، والتواصل مع المبدعين من أبناء المهنة، وكل طبيب بيطري يثري الثقافة فى جميع أنحاء مصر وتكريمهم.

أوضحت الدكتورة سمر، أن التكريم من النقابة العامة للأعضاء الكٌتاب، يأتى تفعيلا لدور اللجنة الاجتماعية للتواصل معهم وإبراز دورهم الثقافى فى المجتمع المصرى وتشجيعا للكتاب الجدد من الأطباء البيطريين، وحرصا من اللجنة على التواصل مع الأدباء من الأطباء البيطريين وفعاليات معرض الكتاب الملتقى السنوى للأدباء والمفكرين، مشيرة إلى حضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعلى رأسهم النقيب العام والدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد والدكتور محمد اشرف مقرر لجنة الشباب.

قال الدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد إن النقابة العامة تحرص على التواجد مع أعضائها فى كل الفعاليات التى تهم جموع الأطباء البيطريين، ومنها معرض الكتاب حيث تواصلنا مع الأطباء الكتاب والشعراء من الأطباء البيطريين لتشجيعهم وتكريمهم ومساندتهم وإثراء الثقافة بيننا إحدى القوة الناعمة لمصر.

أضافت الدكتورة سمر أن المكرمين هم: دكتور سعد السيد جرامون المشارك برواية "جريمة فى الواحة"، دكتور أشرف نبيه رمضان المشارك برواية "الهبوط إلى السماء"، دكتورة منى حارس عبدالرحمن المشاركة برواية "عودة المبروكة" و"حدث بالفعل" مجموعة قصصية وكتاب" كيف تختار وتربى حيوانك الأليف"، دكتور محمد بيومي عطيفى والمشارك بكتاب" خواطر تحت اسم ساخر" و "زورنبيح المشاعر"، دكتور احمد عبدالقادر عبدالغنى المشارك بكتاب" الفن وسنينه"، دكتورة زينب حلبى المشاركة بكتاب هو "رأيي وان خالفتموه و كتاب" عالم من الظواهر الخارقة" ، دكتورة إيمان مرزوق برواية "الشرفة الخلفية"، دكتورة سارة عبدالجواد برواية "أبناء اللورد" ، دكتور زياد طارق محمد برواية "صندوق شفق هانم"، دكتور احمد جمال عبدالناصر، دكتور محمود حمدى.