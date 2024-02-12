شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البرى يستقبل 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمون من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم الإثنين، 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الميناء استقبل 40 جريحا و33 مرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزة ؛ للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية .. مشيرا إلى أنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية.

وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة وهي عبارة عن (75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة و3 شاحنات وقود وشاحنتا غاز).