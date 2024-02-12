شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها محطة رصد الأقمار الصناعية.. معهد الفلك يشهد افتتاح عدد من المنشآت الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية، فعاليات افتتاح عدد من المنشآت فى مقر المعهد بحلوان، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الافارقة والاتحاد الأوروبى.

ومن بين الافتتاحات، المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووى الشامل) ، بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل، كما يتم افتتاح أعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدرب من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دولين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

ويشهد المعهد افتتاح مبنى محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائى (ثانى اكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد) بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية فى القاهرة، وافتتاح المبنى التاريخى للمعهد (احد مواقع التراث العالمى لليونسكو، حيث أنه تم انشاؤة عام 1903) ويضم مقتنيات متحفية علمية هامة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، كما سيتم افتتاح النادى الفلكى بالمعهد( نادى علمى- ثقافى-اجتماعى) .