شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 12 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لجميع الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
بلطى 79 – 84 جنيها
بلطى أسوانى 25 – 65 جنيها
فيليه بلطى 50 – 220 جنيها
قشر بياض 85 – 146 جنيها
بياض أملس بلدى 80 – 120 جنيها
بياض أملس خليجى 30- 60 جنيها
قراميط 30 – 60 جنيها
ثعابين 50- 350 جنيها
مكرونة خليجى 80 – 90 جنيها
مكرونة سويسى 90 – 110 جنيهات
برانيس اسكندرانى 90 – 110 جنيهات
مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها
موسى 190 – 400 جنيه
سبيط 190 – 410 جنيهات
قرش 30 – 60 جنيها
حدادى 15 – 25 جنيها
كابوريا 40 – 220 جنيها
مرجان 65 – 85 جنيها
مرجان مجمد 30- 40 جنيها
بربون 80 – 90 جنيها
بربون مجمد 30- 40 جنيها
دنيس 85 – 235 جنيها
جمبرى 95 – 510 جنيهات
جمبرى مجمد 175- 425 جنيها
بورى 75 – 140 جنيها
مازليا 80 – 120 جنيها
شعور 80 – 120 جنيها
وقار 85 – 155 جنيها
قاروص 80 – 160 جنيها
موزة 70 – 90 جنيها
باغة 20 – 50 جنيها
سردين 65 – 85 جنيها
كسكمرى 55 – 75 جنيها
سردين مجمد 45- 85 جنيها
ماكريل مجمد 80- 110 جنيهات
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