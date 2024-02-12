شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 12 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لجميع الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. ‎بلطى 79 – 84 جنيها ‎بلطى أسوانى 25 – 65 جنيها ‎فيليه بلطى 50 – 220 جنيها ‎قشر بياض 85 – 146 جنيها ‎بياض أملس بلدى 80 – 120 جنيها ‎بياض أملس خليجى 30- 60 جنيها ‎قراميط 30 – 60 جنيها ‎ثعابين 50- 350 جنيها ‎مكرونة خليجى 80 – 90 جنيها ‎مكرونة سويسى 90 – 110 جنيهات ‎برانيس اسكندرانى 90 – 110 جنيهات ‎مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها ‎موسى 190 – 400 جنيه ‎سبيط 190 – 410 جنيهات ‎قرش 30 – 60 جنيها ‎حدادى 15 – 25 جنيها ‎كابوريا 40 – 220 جنيها ‎مرجان 65 – 85 جنيها ‎مرجان مجمد 30- 40 جنيها ‎بربون 80 – 90 جنيها ‎بربون مجمد 30- 40 جنيها ‎دنيس 85 – 235 جنيها ‎جمبرى 95 – 510 جنيهات ‎جمبرى مجمد 175- 425 جنيها ‎بورى 75 – 140 جنيها ‎مازليا 80 – 120 جنيها ‎شعور 80 – 120 جنيها وقار 85 – 155 جنيها قاروص 80 – 160 جنيها موزة 70 – 90 جنيها ‎باغة 20 – 50 جنيها ‎سردين 65 – 85 جنيها ‎كسكمرى 55 – 75 جنيها ‎سردين مجمد 45- 85 جنيها ‎ماكريل مجمد 80- 110 جنيهات

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