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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى أسواق الجملة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 12 فبراير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لجميع الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

بلطى 79 – 84 جنيها

بلطى أسوانى 25 – 65 جنيها

فيليه بلطى 50 – 220 جنيها

قشر بياض 85 – 146 جنيها

بياض أملس بلدى 80 – 120 جنيها

بياض أملس خليجى 30- 60 جنيها

قراميط 30 – 60 جنيها

ثعابين 50- 350 جنيها

مكرونة خليجى 80 – 90 جنيها

مكرونة سويسى 90 – 110 جنيهات

برانيس اسكندرانى 90 – 110 جنيهات

مكرونة مجمدة 30- 50 جنيها

موسى 190 – 400 جنيه

سبيط 190 – 410 جنيهات

قرش 30 – 60 جنيها

حدادى 15 – 25 جنيها

كابوريا 40 – 220 جنيها

مرجان 65 – 85 جنيها

مرجان مجمد 30- 40 جنيها

بربون 80 – 90 جنيها

بربون مجمد 30- 40 جنيها

دنيس 85 – 235 جنيها

جمبرى 95 – 510 جنيهات

جمبرى مجمد 175- 425 جنيها

بورى 75 – 140 جنيها

مازليا 80 – 120 جنيها

شعور 80 – 120 جنيها

وقار 85 – 155 جنيها

قاروص 80 – 160 جنيها

موزة 70 – 90 جنيها

باغة 20 – 50 جنيها

سردين 65 – 85 جنيها

كسكمرى 55 – 75 جنيها

سردين مجمد 45- 85 جنيها

ماكريل مجمد 80- 110 جنيهات

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