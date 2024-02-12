شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء: تحديات المنظومة الاقتصادية الفضائية تتطلب تكنولوجيا متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفضاء نحو الاستدامة، شارك الدكتور شريف صدقي في مؤتمر الحطام الفضائي بتنظيم من وكالة الفضاء السعودية والمقام بالمملكة العربية السعودية، بهدف تسليط الضوء على قضية حيوية للغاية تتعلق بالاستخدام المستدام والآمن للفضاء الخارجي خلال يومي 11 و12 من فبراير 2024.

يهدف المؤتمر إلى جمع نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الفضاء لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي المتزايد وتأثيره على مستقبل الفضاء.

استعرض صدقي في مشاركته الأولى أهمية التنمية المستدامة ودور الفضاء في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى العدد الكبير من الأقمار الصناعية التي تمتلكها مصر وتديرها، مقارنة بنظيرتها في قارة إفريقيا والتي تؤكد التزامها برصد الأرض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف بأن التحديات التي تواجه المنظومة الاقتصادية الفضائية تتطلب اعتماد تكنولوجيا متطورة وبالتالي تكبد تكاليف مالية كبيرة، مما يستدعي الحاجة إلى تبادل التقنيات والبحث المستمر لضمان سلامة الأنشطة الفضائية والتخلص الآمن من الأقمار الصناعية الهالكة.

وتطرق الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى دور مصر الريادي في رئاسة لجنة الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي بالأمم المتحدة (COPUOS) والتي تعد واحدة من أكبر لجان الأمم المتحدة المقامة في قطاع الفضاء الخارجي، مشيرًا إلى دور مصر ممثلا في وكالة الفضاء المصرية في تحقيق الهدف الرئيسي من اللجنة وهو الحصول على الاستخدام السلمي والمستدام وغير التمييزي للفضاء الخارجي، وهذا ما نحتاج إليه دائمًا لضمان استدامة اللجنة منذ بدء نشأتها، ونسعى دائمًا إلى التأكد من استمراريته ، فمنذ عام 1962 حتى عام 1979، كان ذلك بمثابة تقدم كبير للجنة في إنشاء الكثير من المعاهدات مثل معاهدة الفضاء الخارجي، حيث قدم رواد الفضاء وغيرهم الكثير من المساهمات المهمة المختلفة في سن لوائح وحوكمة ومبادئ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتي بدأت بـ 18 دولة ومع مرور الوقت أصبح لدينا 102 دولة.

وقال إن الحصول على هذا الزخم الكبير للجنة والحفاظ على نفس روح التوافق على كل قرار يتم الالتزام باتخاذه يجعل تقدم اللجنة أكثر تعقيدًا وأكثر تحديًا ويستغرق وقتًا أطول بكثير، وهذا ما نسعى بدورنا إلى تيسيره والعمل عليه معًا.

كما ركز الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على تأثير الحطام الفضائي على الصور الفضائية وضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لتقليله وتحقيق استخدام فعّال للمساحة الفضائية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالمشاركة الأفريقية، شدد الدكتور شريف صدقي على ضرورة بناء القدرات وتوفير الدعم للدول الأفريقية للمشاركة بفاعلية في استكشاف واستخدام الفضاء، مع التأكيد على دور وكالة الفضاء الأفريقية في تحقيق هذه الأهداف.

وتمثل مشاركة وكالة الفضاء المصرية في مؤتمر الحطام الفضائي بالمملكة العربية السعودية استعراضًا شاملاً للتحديات والفرص التي تواجه استكشاف الفضاء وضرورة التعاون الدولي وتبادل التقنيات لتحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.