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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

 

‏- البصل بـ 18 جنيها.

- الطماطم بـ 10جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 16جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون ب 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.

- جوافة بـ 25 جنيها.

- يوسفي بلدى 12.5 جنيه.

 

- البسلة 30 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16جنيها

 

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