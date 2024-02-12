شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 18 جنيها.
- الطماطم بـ 10جنيهات .
- البطاطس بـ 17جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 16جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 15جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 14جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
- الليمون ب 23 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي بلدى 12.5 جنيه.
- البسلة 30 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16جنيها
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