شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتغذية الصحية للسيدات الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن التغذية الجيدة مهمةً خلال فترة الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم والجنين؛ لأن نوعية الطعام أهم من كميته.

وأضافت هيئة الدواء المصرية : ينصح باختيار الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنُّب المأكولات غير الصحية.

وتابعت : التغذية الجيدة تساعد على التعامل مع المتطلبات الإضافية للجسم مع تقدم الحمل؛ حيث إن الهدف هو تحقيق التوازن في الحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم نمو الجنين والحفاظ على وزن صحي.​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن بعض النصائح للتغذية الصحية أثناء الحمل والتى تتضمن :​

١- تجنُّب الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية.​

٢- تناول الفواكه والخضروات المغسولة جيدًا.​

٣- تجنُّب البدء بالحمية الغذائية لإنقاص الوزن (الرجيم) في فترة الحمل؛ حيث يؤثر ذلك على حصول الأم والطفل على العناصر الغذائية المهمة.​

٤- التقليل من الملح في الطعام؛ حيث إنه يسبب احتباس السوائل مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.​