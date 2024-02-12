شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة لضعاف المناعة للحصول على لقاح الأنفلونزا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الإشخاص المصابين بضعف المناعة يجب عليهم الحرص على تناول لقاح الأنفلونزا السنوى وذلك لتقوية المناعة فى مواجهة العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب أن يتلقى الأطفال، الذين يحتاجون لتلقي جرعتين من لقاح الانفلونزا، جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن؛ لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، إن الانفلوانزا الموسمية ونزلة البردمرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.