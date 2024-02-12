شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بقمة دبى: حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، إن الحكومات تواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي.

أضاف رئيس الوزراء، أنه في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بهدف تحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.