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رئيس الوزراء بقمة دبى: حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، إن الحكومات تواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي.

أضاف رئيس الوزراء، أنه في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بهدف تحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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