شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: الحكومة تسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت فى سياق التطلع للمستقبل على صياغة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2030 إلى تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام وسط تركيز على نوعية النمو الاقتصادى من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات فى هيكل الناتج الإجمالى المحلى إلى نحو 50 %.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى القمة العالمية للحكومات بدبي: "التركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 – 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة".