شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا الأمريكية تشهد 13 زلزالا خلال 25 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت ولاية كاليفورنيا لسلسلة من الزلازل بين ليلة وضحاها، حيث ضرب 13 منها الولاية فى غضون 25 دقيقة فقط بما فى ذلك زلزال بقوة 4.8 درجة، جنوب غرب الولايات المتحدة بالقرب من الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك، مما أدى إلى اهتزاز منازل الناس، وفقا لمجلة نيوزويك.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS) إن الزلزال الأول وقع بعد منتصف ليل الأحد، عندما كان معظم الناس نائمين، فى الساعة 12:36 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وضرب الزلزال شمال غرب مدينة إل سنترو، وهى مدينة تقع فى وادى إمبريال فى المنطقة الحدودية بجنوب كاليفورنيا واستمرت الهزات فى جميع أنحاء المنطقة حتى تم تسجيل الزلزال الثالث عشر فى الساعات الأولى من يوم الاثنين الساعة 1:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

شارك مكتب سان دييجو التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية خريطة على موقع التواصل الاجتماعى X، تويتر سابقًا، وكتب: "لقد كانت ليلة مزدحمة فى شرقنا... حدثت عدة زلازل صغيرة فى إل سنترو فى الـ 15 دقيقة الماضية. "تم الشعور بها فى مكتبنا. وحتى الساعة 12:53 صباحًا كان هناك 13!".

وشارك حساب USGS Shake Alert على X أيضًا خريطة توضح النشاط الزلزالى، قائلًا: "صباح الخير جنوب كاليفورنيا! هل شعرت بالزلزال الذى بلغت قوته 4.8 درجة على بعد ميلين شمال غرب إل سنترو فى الساعة 12:36 صباحًا؟"

وأفاد أحد السكان الذين يعيشون فى المنطقة: "لقد اجتاحنى الزلزال بينما كنت على وشك الذهاب إلى السرير. قوية بما يكفى لسقوط الأشياء وكسرها"، كما أبلغ بعض الأشخاص عن شعورهم بهزات متعددة وأبلغت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية عن حوالى 15 زلزالًا قابلًا للقياس.