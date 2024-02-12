شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بقمة دبى: قطاع السياحة أثبت صلابة فى مواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف في إطار استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر المؤسسة وتنمية الشراكة الدولية الداعمة.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العالمية للحكومات بدبي: "أؤكد على صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع حيث تسارعت وتيرة نمو هذا القطاع ليسجل 28 % خلال العام المالي 2022 – 2023 وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالا كبيرا".

وتابع: "مصر حريصة على التوجه للاقتصاد الأخضر وأطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050 لدعم التعامل مع التغيرات المناخية بما يشمل مشروعات إقليمية مشتركة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية".