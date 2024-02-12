شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ وجبات الإفطار لمرضى السكر.. أبرزها الزبادى المنكه والعصائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير في مرض السكري من أن المواد الغذائية الأساسية في وجبة الإفطار، بما في ذلك الزبادي المنكه وعصير البرتقال، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم.

كشف أحد المتخصصين في مرض السكري عن أطعمة الإفطار الخمسة التي تعتبر "الخيارات الأسوأ" لمرضى السكر أو "لأي واحد منا".

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، إن أول طعام تتناوله يجدد مخزونك من الجلوكوز لتعزيز مستويات الطاقة لديك واليقظة، لذلك، يجب أن تحافظ وجبتك الأولى على نسبة السكر في الدم بشكل ثابت، وتطلق الطاقة تدريجيًا وتوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ومع ذلك، حذر أحد الخبراء من أن الناس غالبًا ما ينجذبون إلى الحلول السهلة والسكرية التي تسبب مضاعفات خطيرة وارتفاع مستويات السكر في الدم لديهم.

1. الحبوب..

من المؤكد أن الطعام المقرمش غير المكلف سيعطيك ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، وفقًا للخبير، إنها محملة بالكربوهيدرات، في أي وقت يتناول فيه المريض الحبوب، نلاحظ ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم، عادة، بعد حوالي 15 دقيقة من تناولها."

2. الزبادى المنكه..

من عناصر الإفطار الشائعة الأخرى التي ينصح طبيب السكري بعدم تناولها هي الزبادي المنكه، على غرار الحبوب، هذه الأنواع من الزبادي مليئة بالكربوهيدرات التي ستمنحك ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم.

وبدلاً من ذلك، أوصى الخبير بتناول الزبادي اليوناني العادي وإضافة الفواكه إليه، فإن هذا في الواقع يجعل وجبة الإفطار لذيذة ومغذية للغاية".

3. الفطائر والخبز المحمص الفرنسي..

هذه الخيارات الشعبية مليئة بالكربوهيدرات في حد ذاتها، لكن الخبير حذر من أننا نميل إلى إضافة أشياء مثل الشراب أو العسل "لجعل الأمور أسوأ"، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم.

4.العصائر..

في حين أن العصائر يمكن أن تقدم بعض الفوائد الصحية بفضل محتواها من الفاكهة والخضروات، حذرت مجلة The Voice of Diabetes من أنه "من السهل الإفراط في تناول السعرات الحرارية"، “سيضيف الكثير من الناس الكثير من الفاكهة، دون أن يدركوا أن الموز أو البرتقال سيسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، إن توخي الحذر مع العصائر أمر لا بد منه بالتأكيد."

أوصى أخصائي مرض السكري بتناول برتقالة أو تفاحة كفاكهة حقيقية، لكنه نصح بعدم تناول مكون العصير.