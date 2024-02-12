الداخلية: ضبط 120 سلاح ناري و302 قضية مخدرات وتنفيذ 68492 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 120 قطعة سلاح ناري، و302 قضية مخدرات، وتنفيذ 68492 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 120 قطعة سلاح ناري بحوزة 101 متهمًا، وتنفيذ 68492 حكم قضائي متنوع، ضبط 302 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 20 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 257 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23052 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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