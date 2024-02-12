قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة "نمر الخلافة" لتكوينه خلية داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، إحالة إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ "نمر الخلافة"، للدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

كما حددت المحكمة جلسة 12 مارس المقبل لنظرها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت دائرة مغايرة قضت ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

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