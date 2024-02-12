رادارات السرعة تلتقط 15 ألف مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 24823 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها1601 مخالفة السير بدون تراخيص، و64 دراجة نارية مخالفة، و15765 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و526 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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