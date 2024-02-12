لمحاربة جشع التجار.. ضبط 611 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهودها عن ضبط 611 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطات قرابة (802 طن سلع تموينية أبرزها "252 طن أرز، 106 طن دقيق، 37 طن سكر، 279 طن أعلاف حيوانية" - 126 ألف لتر مواد بترولية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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