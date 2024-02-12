بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، أن صندوق إعانات طوارئ العمال، مُستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم نتيجة التحديات، من خلال دفع إعانات أجور لهم؛ لتنهض المنشأت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية والحماية للعمال.

وأعلن مجلس الإدارة، بحسب بيان صحفي، الإثنين، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 ألاف و 795 عاملًا يعملون في 17 منشأة، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي.

وقالت العمل، إن إن من بين موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات، العام والأعمال العام و الخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

وأضافت الوزارة، أن مجلس الإدارة، ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، بشأن منح الإعانات، والتى تُحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

وأوضحت، أن المجلس أحيط بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيو 2023.

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