للمراحل الثلاث.. "التعليم" تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية) تحت شعار (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي) للعام الدراسي 2023/ 2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم المسابقة القومية لدوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية).

وأوضح موسى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لدى الطلاب، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، وتأكيد بناء الشخصية المصرية الواعية بالمستحدثات التكنولوجية، واستثمار وتوجيه الطلاب نحو الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، وتوظيف البرامج والمشروعات والمبادرات نحو تنمية السلوكيات الإيجابية بما يدعم الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب بالمفاهيم والمهارات التي تساعدهم على الوعي بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن معايير المسابقة هي حضور (5) طلاب كحد أدنى؛ على أن يكون من بينهم الأمين والأمين المساعد للمشاركة في المسابقة، وأن يكون المشاركين أعضاء المكتب التنفيذي فقط، وأن تكون الأنشطة وتنفيذها من خلال العمل ضمن فريق، والمبادرة الخاصة بالمكتب التنفيذي في ضوء الموضوع المحوري الذي يعبر عن احتياجاتهم، وأن يكون تنفيذ الأنشطة والمبادرات من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية، والبرامج والأنشطة المقدمة التي تقابل احتياجات الفئات الخاصة وطلاب الدمج.

وأشار الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية إلى أن تنفيذ المسابقة تم من خلال خمسة قطاعات، بمختلف المحافظات.

وأعلن الرائد العام للاتحاد الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية، بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة القن الابتدائية المشتركة بإدارة سيدي سالم بمديرية كفر الشيخ التعليمية، وبالمركز الثاني فازت مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بإدارة قويسنا بمديرية المنوفية، وفازت بالمركز الثالث مدرسة أولاد نصير الابتدائية الجديدة بإدارة سوهاج بمديرية سوهاج، وحصلت على المركز الرابع مدرسة دياسط الابتدائية بإدارة طلخا بمديرية الدقهلية، وحصلت مدرسة أحمد عرابي بإدارة العريش بمديرية شمال سيناء، على المركز الخامس.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فاز فيها بالمركز الأول مدرسة 25 يناير الرسمية لغات إدارة المعصرة بمديرية القاهرة التعليمية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة محمد جمال رفعت الإعدادية بنات، بإدارة ديرب نجم بمديرية الشرقية، وفازت مدرسة منير الجمال الرسمية لغات، بإدارة المنتزه أول، بمديرية الإسكندرية، بالمركز الثالث، أما مدرسة محمد سلامة بنات، بإدارة الهرم بمديرية الجيزة، فقد حصلت على المركز الرابع، وفازت مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين، بإدارة سوهاج، بمديرية سوهاج، بالمركز الخامس.

وأعلن موسى الفائزين في المرحلة الثانوية، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة بهتيم الرسمية لغات، بإدارة شرق شبرا بمديرية القليوبية، أما المركز الثاني فقد حصلت عليه مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات، إدارة كوم أمبو بمديرية أسوان، وفازت بالمركز الثالث مدرسة ناصر العسكرية بنين، بإدارة أسيوط بمديرية أسيوط، وفازت مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا بمديرية دمياط، بالمركز الرابع، وفازت مدرسة فوة الثانوية المشتركة بإدارة فوة بمديرية كفر الشيخ، بالمركز الخامس.